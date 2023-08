Sheinbaum responde a Ebrard: afirma que sus acusaciones son falsas

Claudia Sheinbaum le respondió este miércoles a Marcelo Ebrard afirmando que son falsos sus señalamientos que realizó en su contra, en especial sobre que el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría del Bienestar estén apoyando sus aspiraciones presidenciales.

En una entrevista que concedió después de una asamblea informativa en Zamora, Michoacán, aseguró que nunca hablará mal de sus compañeros y reiteró su llamado a la unidad.

Al ser cuestionada sobre las acusaciones realizadas esta mañana por Ebrard, Sheinbaum rechazó el pago de encuestas o el uso de funcionarios a su favor.

También negó que en sus mítines haya acarreo, ya que son sus simpatizantes quienes se juntan y contratan el transporte para poder acudir a sus eventos públicos:

"Es autogestivo, cuando la gente está en un lugar y quiere ir a un evento, entre ellos buscan la manera de juntarse para poder venir, eso es natural, siempre ha habido en el movimiento eso, pero no es algo nuevo. No ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos, lo niego absolutamente"