"Si Anaya se presenta ante FGR, no lo van a detener" asegura Loret de Mola

MÉXICO.- En entrevista radiofónica con el periodista Loret de Mola, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, no será detenido si se presenta ante los tribunales, luego de recibir un citatorio de la FGR.

El senador sostuvo que el panista podría ser protegido por el poder judicial si presenta pruebas contundentes. "Yo creo que si presenta y hace valer sus acciones de inocencia, y son pruebas contundentes, el poder judicial lo va a proteger y el ministerio público tendrá que aceptar la no contundencia de sus pruebas en un órgano jurisdiccional autónomo independiente", dijo.

Aunque admitió sentir respeto por su excompañero legislador, el presidente de la Jucopo afirmó que Anaya debería de someterse al proceso, no salir del país, asumir la responsabilidad del citatorio y demostrar su inocencia "que él alega".

Por otra parte, descartó que el presidente López Obrador esté interesado en judicializar o perseguir a un adversario, ya que ha vivido "en carne propia" dichos procesos.

Además, Ricardo Monreal no ve que el panista pueda ser un candidato presidencial fuerte para 2024. "Tampoco creo que Ricardo Anaya genere algún problema de que pueda ser candidato a la Presidencia y pueda generar una movilización de tal suerte que pueda ganar", destacó.

Al ser cuestionado por el también columnista de El Universal si se le está haciendo campaña política a la oposición, el legislador admitió que a este tema le ha dado "mucho espacio" el propio Presidente, al otorgarle demasiada importancia a un adversario político más.

Asimismo, enfatizó que él no le hubiera dado tanto espacio, "en lo personal, no lo hubiera elevado tanto a Ricardo, lo hubiera dejado situado en un asunto de carácter ministerial y jurisdiccional".

Por último, aseguró que la autonomía de la fiscalía y de los jueces es real, por lo que deseó "sinceramente" que todo se pueda aclarar ante dichas instancias.

Desde el fin de semana, Ricardo Anaya ha denunciado que López Obrador lo quiere "fregar a la mala", imputándolo en un caso de corrupción.

"Los delitos de los que me acusan, sumarían 30 años de cárcel. Menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel. Si no, imagínate", ironizó el panista esta mañana en un nuevo video que subió a redes sociales.