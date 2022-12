Si cumplí un año laborando ¿Me tocan las ‘Vacaciones dignas’?

Ante la aprobación de la reforma de ‘vacaciones dignas’ que se llevó a cabo esta tarde en el Senado, se determinó 12 días de descanso seguidos para todos los empleados con contratos individuales o colectivos de trabajo.

Por lo tanto, han surgido dudas al respecto sobre cómo se aplicará esta reforma, ya que trabajadores han cuestionado si en este 2022 cumplieron el año laborando y necesitan tomar vacaciones en el 2023, aplica ¿’vacaciones dignas’ para ellos?

La respuesta es que de acuerdo a la modificación a la Ley Federal del Trabajo no será retroactiva. Es decir, se aplicará solo a partir de que entre en vigor en adelante, el cual será el 1 de enero de 2023, luego de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Es importante mencionar, que no habrá días extras por años pasados laborados. No son acumulativos. Si uno lleva dos años empleado, no podrá cobrar 20 días de vacaciones, solo 14 días por dos años de antigüedad laboral.