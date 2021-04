“Si hablo de elecciones me pueden arrestar”, AMLO

Claudia Guerrero

MÉXICO.- Durante la conferencia en Palacio Nacional, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre si se contempla una reforma electoral, para que las elecciones no cuesten tanto, López Obrador evitó dar una respuesta pues, dijo, puede ser multado y hasta arrestado por pronunciarse sobre el tema.

"Voy a dejar la investidura en el perchero imaginario, porque me pueden cepillar, como se dice en el beisbol, me pueden multar y hasta arrestar. Como diría mi paisano Chico Ché, bueno, tampoco no, no digo nada.