Sí hay periodistas asesinados, pero ninguno es crimen de estado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que en México hay periodistas asesinados, pero la “pequeña diferencia” es que ninguno de ellos ha sido crimen de estado, como ocurría en sexenios pasados.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que bajo su gobierno no se violan derechos humanos, no se reprime y se garantiza la libertad de expresión.

"No vamos aquí a debatir sobre el número (de periodistas asesinados) sean 10 o 20, 1, no, eso no, nada más que no hay uno, un periodistas reprimido ni mucho menos asesinado como era antes, esa es la pequeña diferencia. Sí hay lamentablemente periodistas asesinados, pero no hay periodistas asesinados por el Estado como era antes.

"Porque van a Europa y nuestros adversarios conservadores se dedican a decir que se asesina a los periodistas. Aquí se garantiza la libertad de expresión y el Estado no reprime, no viola derechos humanos eso es lo único y sí tenemos la obligación con los periodistas y con todos los ciudadanos mexicanos, con todas las personas con todos los seres humanos, de proteger la vida, porque el principal de los derechos es la vida y eso lo estamos haciendo", dijo.

Periodistas asesinados en México

De acuerdo con Artículo 19, entre 2000 al 2022, 156 comunicadores han sido asesinados en México, 144 hombres y 12 mujeres. De esta cifra 47 fueron durante la administración de Enrique Peña Nieto y 36 en el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

Periodistas asesinados en 2022:

José Luis Arenas Gamboa (10 de Enero de 2022) Veracruz

Margarito Martínez (17 de Enero de 2022) Baja california

Lourdes Maldonado López (23 de Enero de 2022) Tijuana

Roberto Toledo (31 de Enero de 2022) Michoacán

Heber López Vázquez (10 de Febrero de 2022) Oaxaca

Jorge Luis Camero Zazueta (24 de Febrero de 2022) Sonora

Juan Carlos Muñiz (4 de Marzo de 2022) Zacatecas

Armando Linares López (15 de Marzo de 2022) Michoacán

Luis Enrique Ramírez (05 de mayo) Culiacán

Yesenia Mollinedo (09 de mayo) Veracruz

Sheila Johana García (09 de mayo) Veracruz

Antonio de la Cruz (29 de Junio de 2022) Tamaulipas

Ernesto Méndez (02 de agosto) Guanajuato

Alan González (11 de Agosto de 2022) Chihuahua

Juan Arjón López (16 de Agosto de 2022) Sonora

Freid Román Román (22 de agosto) Guerrero

(Con información de El Universal)