Si Morena hace encuesta para definir candidato, me retiro: Ricardo Moreal

El líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que si la dirigencia de su partido insiste en definir la candidatura presidencial de 2024 a través del método de encuesta, no participará, porque no está dispuesto a declinar por nadie ni a prestarse a ninguna farsa.

"Lo digo desde ahora para que no haya dudas. Si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el Partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane; no va a ser democrático, y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa, porque creemos en la democracia", sentenció.

Al encabezar un encuentro con simpatizantes en el restaurante y plaza de toros "Arroyo", de la Ciudad de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado pidió a los militantes de su partido que lo respaldan, participar dentro de Morena "hasta el límite de nuestra dignidad, siempre y cuando haya respeto, piso parejo, reglas equitativas, reglas que te permitan el acceso a la competencia en igualdad de circunstancias".

Monreal Ávila afirmó que seguirá luchando dentro de su partido para poder generar condiciones de transparencia, equidad y competencia, ya que Morena -dijo- "no es propiedad de grupos ni de sectas. Morena es de todos, y Morena debe ser un instrumento al servicio de la sociedad.

El líder de la mayoría parlamentaria en el Senado subrayó que en 1997 renunció al PRI porque el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, le cerró el camino para buscar la gubernatura de Zacatecas.

"En 1997, yo participaba en un partido político, en el PRI. Y el Presidente de la República, Ernesto Zedillo, de aquel momento, decidió excluirme. Obviamente no tenía nada que hacer en ese Partido y renuncié a ese partido", recordó.

Ante más de mil 600 simpatizantes, Ricardo Monreal aseguró que su partido está a tiempo para buscar mecanismos democráticos de selección de candidatos, como por ejemplo, la elección abierta.

"La elección de consejeros y de dirigentes, que se realizará en el mes de julio, se abrió no sólo a la militancia y simpatizantes, sino se abrió a quienes, sin ser militantes y simpatizantes, puedan ir a las distritales a votar. Así como estos mecanismos de selección de dirigentes, debería también utilizarse este método para la selección del candidato a la Presidencia de la República. ¿Por qué no aceptar que así de esa manera, también se haga la elección presidencial? ¿Por qué no permiten que se haga en distritos la elección presidencial de todos los que quieran participar? ¿No es más democrático?".

Ricardo Monreal defendió su derecho a aspirar a la Presidencia de la República y reiteró que no se va a confrontar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero seguirá expresándose libremente.

"Estamos listos y vamos a respetar por encima de todo el Estado de Derecho y la ley. Por eso pido que participemos de la vida institucional de Morena, hasta el límite de nuestra dignidad. Si hay reglas claras, si hay piso parejo, si hay equidad en la contienda, no tenemos por qué irnos. Porque este es nuestro, es un Movimiento nuestro, nos ha costado a todos y por esa razón tenemos que luchar todos en igualdad de circunstancias", enfatizó.

En su encuentro con simpatizantes de la Ciudad de México, organizados por el exalcalde de Azcapotzalco Néstor Núñez, el senador Monreal Ávila aseguró que ya concluyó la elaboración de su Plan de Gobierno y lo subirá a sus redes sociales para que la gente opine y pueda enriquecerlo.

"No, no somos continuismo, pero sí somos continuidad de un proyecto histórico, de un proyecto de nación que todos, que todos hemos logrado", aclaró.

"Yo quiero ser el Presidente de la reconciliación nacional. Yo quiero ser el Presidente que atenúe los efectos de la confrontación. Yo quiero ser el Presidente que concilie los sectores; porque soy de los que piensa que podemos llegar al mismo puerto, al mismo destino, con acuerdos y consensos. Sostuvo que México no necesita una confrontación permanente en nuestra sociedad. "Es más, creo que Morena no debe de alejarse de la clase media; porque la clase media, a la que todos pertenecemos, fue la que le dio el triunfo a Morena".

"No debemos alejarnos tampoco de los académicos, de los universitarios, ni siquiera de los empresarios. No podemos alejarnos de las asociaciones religiosas, no podemos alejarnos de los sectores que nos apoyaron y respaldaron todos estos años de lucha", puntualizó.

