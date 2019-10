Si Morena no pudo organizar una asamblea ¿qué nos espera?: Mario Delgado

Elizabeth Rodríguez Mora/Notimex

Ciudad de México.- El diputado federal de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que se canceló la asamblea en el Distrito 13, en Iztacalco, en la que se elegiría a los 10 congresistas que participarían en el Congreso Nacional programado para los días 23 y 24 de noviembre para elegir dirigencia nacional de Morena.

Cuestionó que "si no pueden organizar una asamblea en Iztacalco, ¿cómo vamos a organizar lo que se nos viene en 2021? que es fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación y darle continuidad. Urge la renovación de este partido”, reiteró.

Visiblemente molesto, porque casi a las 13:30 horas, cuando a él le tocaba registrarse se decidió cancelar la asamblea en el salón Los Espejos, del Centro Deportivo Coyuya; avisaron que las computadoras no estaban funcionando debidamente, por lo que se cancelaba el evento.

Entrevistado cuando salió del lugar, afirmó a la prensa que urge renovar al partido político, no puede seguir así, “nos urge renovar al partido, nos urge dar plenos derechos a la militancia, tenemos que establecer prácticas democráticas y transparentes en Morena”.

Delgado Carrillo, uno de los cuatro aspirantes a la dirigencia nacional de Morena, con Alejandro Rojas Díaz-Durán, Bertha Elena Luján, y la actual dirigente, Yeidckol Polevnsky, afirmó que es una lástima que se cancelara la asamblea porque no tuvieron la capacidad de llevarla a cabo.

“No hay condiciones, todavía hay mucha gente haciendo fila, el salón ya está lleno, las computadoras que tenían para leer los códigos QR que pidieron imprimir a la militancia resulta que ya no funcionan, o ya se fueron quienes las operaban”, señaló.

Los militantes de Morena de este distrito llegaron antes de las 8:00 horas para ingresar y como fue pasando la mañana llegaban más y más para participar, por lo que muchos que llegaron desde temprano se enojaron porque a la 13:00 horas no entraban.

Ese también fue el caso del coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, quien llegó al Centro Deportivo Coyuya casi a las 9:00 horas.

Urge un cambio en Morena: Mario Delgado

“Yo no alcancé a entrar, me quede aquí haciendo fila, ya no tuve acceso y, finalmente, dieron el anuncio de que la asamblea se cancelaba porque no había condiciones. Este es el mejor ejemplo de que urge un cambio”, aseveró.

Señaló que esperará para ver qué dice la dirigencia del partido, pero consideró lamentable que se hagan cosas de este tipo a la militancia.

“La gente viene de buena fe, vino a formarse desde las siete de la mañana para participar, y resulta que no pudieron organizar una asamblea, aquí en un distrito en Iztacalco", señaló con disgusto.

"Si no pueden organizar una asamblea aquí en Iztacalco, pues ¿cómo vamos a organizar lo que se nos viene en 2021? Que es fortalecer al proyecto de la Cuarta Transformación y darle continuidad. Urge la renovación de este partido”, reiteró.

"El presidente de la República dio esa recomendación: vayan a una encuesta para resolver el tema de la dirigencia nacional, de las dirigencias estatales. Que se escuche al presidente de la República, pues quienes se oponen a la encuesta fueron incapaces de organizar una asamblea, aquí, en el distrito de Iztacalco”, enfatizó.

Delgado Carrillo enfatizó que se debe confiar en la militancia y en la gente, que es lo que les ha enseñado el presidente López Obrador, y se pronunció por hacer una democracia participativa, en la que la gente tenga cada vez más poder en las decisiones relevantes.

“Vamos a darle todo el poder al pueblo, como lo pide el presidente; está proponiendo la consulta popular, la revocación de mandato, dar el poder al pueblo. Hay que dar el poder a la gente, que la gente decida la dirigencia de Morena a través de las encuestas”, concluyó.