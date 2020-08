Si no alcanzan firmas de consulta ciudadana, yo lo hago: AMLO

Claudia Guerrero

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, si los ciudadanos no alcanzan a tener las firmas o los legisladores no se ponen de acuerdo para la consulta contra los ex presidentes, él haría la solicitud pero tendrá que fundamentarla.

"Entonces yo me voy a esperar hasta ver si se organizan los ciudadanos, si los legisladores lo hacen, pero creo que es necesario, por qué lo voy a hacer si los ciudadanos no alcanzan a tener las firmas o los legisladores no se ponen de acuerdo y obtienen las firmas, lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo”.

"Y además porque me he comprometido a mandar obedeciendo, entonces se hace la solicitud, si la Corte dice que es constitucional la consulta, va al INE y se le pregunta al pueblo", afirmó en conferencia en Tamaulipas.

Proyecto de la pregunta que se haría a los mexicanos

El mandatario dijo que también se tiene que hacer un proyecto de la pregunta que se le haría a los ciudadanos y fundamentar la solicitud que se le presentará a la Corte.

"Qué se le va a preguntar, si yo hago la solicitud, tengo que fundarla, como lo tienen que hacer los ciudadanos y legisladores, porque se tiene que presentar también un proyecto de pregunta, qué se le va a preguntar, qué quiero que se le pregunte al ciudadano, esto en caso de que sea el presidente el que solicite la consulta", comentó.

"No nos adelantemos vamos a esperar, ya políticamente ustedes saben que yo soy partidario de ver hacia adelante, que en el caso de los ex presidentes se tiene que ver que sí tienen fuero".

¿Visualiza el primero de agosto una consulta sobre ese tema?, se le cuestionó.

"Creo que es necesario, sí lo veo, no lo descarto, pero hay que esperar", señaló.