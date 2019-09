Sicarios arman balacera afuera de una primaria en Guaymas

Oscar Uscanga

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La detonación de armas de fuego afuera de una primaria en Guaymas, Sonora, alertó este viernes a estudiantes y maestros del plantel, de acuerdo con reportes locales.

Se reportó extraoficialmente que, cerca de las 11:20 horas, se escucharon los intercambios de disparos en las inmediaciones de la primaria "Plutarco Elías Calles", en la Colonia San Vicente.

Posteriormente, la zona fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército, Marina y elementos policiacos locales, los cuales continúan los patrullajes.

Un niño entrevistado por medios locales describió las instrucciones que recibió por parte de su maestro cuando escucharon los balazos al estar celebrando un convivio por la Independencia de México.

"El maestro nos dijo que nos fuéramos al salón rápido y nos tiramos al piso", recordó, "es la primera vez que nos ha pasado".

#GUAYMAS #SONORA Ya merecermos tener paz, vean como sufren estos niños por la violencia. pic.twitter.com/27vUIhyr4M — Agueda Barojas (@AguedaBarojas) September 13, 2019

Asimismo, una madre de familia expresó que todavía está a la espera de que cambie la situación de inseguridad en la ciudad portuaria, tal como prometieron las autoridades actuales.

"Muy mal se me puso el niño, estaba muy incontrolable", dijo, "dónde está el cambio que nos prometieron, es una angustia el vivir y ver cómo estos niños cómo sufren por la violencia. No hay palabras, no hay palabras, ya merecemos tener paz".

Guaymas es uno de los cuatro municipios de Sonora que, hasta el momento, cambiaron sus mandos policiacos por militares, tras una recomendación del Secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

En esta ciudad, apenas en octubre de 2018, unos niños también vivieron la alerta de violencia tras el asesinato de un elemento de tránsito municipal a las afueras de la primaria Loreto Encinas.