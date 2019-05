Siempre escucharé al pueblo, no me rodearé de lambiscones: AMLO

Agencias

Tepic.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este sábado que siempre escuchará a los mexicanos y no se rodeará de lambiscones y barberos.

En la visita que realizó a Tepic, el presidente indicó siempre va a escuchar al pueblo de México, atenderá sus peticiones y apoyará a los que más lo necesiten.

“No me estoy chupando el dedo, ya se quitó la oficina de espionaje, el Cisen… no tengo oficina de espionaje, pero yo me informo, el pueblo me informa por eso hablo con todos, saludo y ahí me van diciendo”, dijo tras hacer una consulta entre los presente sobre quiénes ya habían recibido el apoyo para adultos mayores.

También te puede interesar: Promete AMLO autosuficiencia de gasolina en 3 años

Asimismo, el mandatario federal garantizó que su gobierno apoyará a las comunidades indígenas del país, y que cumplirá todos sus compromisos, aunque reconoció que tomará tiempo pues el gobierno no estaba preparado para atender al pueblo.

“Vamos a apoyar a todas las comunidades, vamos a cumplir todos los compromisos, no vamos a aquedarle a deber a las comunidades indígenas nos vamos a poner al corriente”, expresó el mandatario federal durante la supervisión de la modernización de carreteras de Ruiz-Zacatecas y Tepic-Durango.

(Con información de Notimex)