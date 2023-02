Sin condicionamientos, PRD se mantiene en coalición ‘Va por México’

Jesús Zambrano, líder del Sol Azteca, este jueves indicó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), seguirá siendo parte de la coalición ‘Va por México’, pero sin condicionamientos, ante el PAN y el PRI.

A través de una rueda de prensa llevado a cabo en el Senado, Jesús Zambrano, arropado por los coordinadores parlamentarios y varios liderazgos, analizó los pormenores del cónclave que protagonizó anoche con sus pares Marko Cortés del PAN y Alejandro Moreno del PRI, que a la postre sirvió para que el PRD se mantuviera en el seno de la Alianza Va por México.

Indicando que el PRD, no va de manera incondicional, ya que no se encuentran pidiendo limosna, planteó el dirigente opositor, quien aclaró que se llegó al acuerdo de mantener el diálogo para llegar a un arreglo relacionado con el método con el que será elegido el candidato a la Presidencia de la República.

Por lo tanto, Zambrano no quitó el dedo del renglón y afirmó que Va por México debe adoptar un "método democrático" que incorpore a la sociedad.

"La mejor manera de ampliar la coalición es, justamente, con la adopción de un método democrático. Y no habrá una coalición exitosa sin un método democrático elaborado con la selección del candidato", recalcó.

El dirigente externaría su rechazo a un escenario en el que el PAN -el partido que conducirá el proceso de elección del abanderado presidencial- ponga las reglas.

"Este asunto no está concluido y no hay ningún resolutivo en Va por México. ¿La coalición no va a establecer sus propias reglas?", cuestionó.

Coalición regresará paz a los ciudadanos

Hay que destacar, que el a través de un comunicado han indicado que la coalición se ha declarado unida y fuerte para ganar las elecciones del Estado de México Y Coahuila durante este 2023, además de que van en busca del triunfo presidencial en el 2024.

El Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) describieron que ‘Va por México’, su proyecto, “regresará la paz y tranquilidad” a las y los mexicanos.

Con información de Reforma