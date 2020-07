¡Vuelve a temblar! Sismo de 5.5 en Oaxaca se percibe en la CDMX (VIDEO)

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 2 de julio el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo que no ameritó alerta sísmica, ya que la estimación de energía emitida por el movimiento telúrico, en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

A través de las redes sociales, habitantes de diferentes alcaldías capitalinas reportaron percibir el movimiento telúrico.

#TenemosSismo Algunas personas evacuaron después del sismo que fue perceptible en algunas zonas de la CDMX. La @SGIRPC_CDMX asegura que no hay reportes de daños hasta el momento en la CDMX pic.twitter.com/cggKRhvcJA — La Silla Rota (@lasillarota) July 2, 2020

El SASMEX reportó que a las 11:18:02 detectó un sismo inicialmente en 12 estaciones sismo sensoras, que no ameritó aviso de alerta a la Ciudad de México porque la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la Ciudad.

De manera preliminar, el Sismológico Nacional señaló el sismo con una magnitud de 5.5 grados con epicentro en al sureste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Me informan de percepción de #sismo en algunas zonas de la Ciudad. Ya @SGIRPC_CDMX en coordinación con las unidades de Protección Civil de las alcaldías aplicando los protocolos. En un momento más información https://t.co/0HwGoxWCfa — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 2, 2020

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de su cuenta de Twitter que en algunas alcaldías de la ciudad se percibió un leve sismo.

Agregó que se mantiene en coordinación con las unidades de Protección Civil de las alcaldías aplicando los protocolos.

El pasado 23 de junio luego de registrarse un sismo de magnitud 7.5 con epicentro en el sureste de Crucecita, Oaxaca, autoridades reportaron sus evaluaciones entre las que se encuentra saldo blanco, daños a estructuras y algunas personas fallecidas.

Sismo magnitud preliminar 5.5 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, se siente en Acapulco, Guerrero. #PorLasMañanas pic.twitter.com/S1S0lohV3u — Foro_TV (@Foro_TV) July 2, 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, con base a reportes de David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, debido a un derrumbe, hubo un fallecido y una persona herida en el municipio de Huatulco, Oaxaca.

“En cuanto daños materiales, me dice David que afortunadamente no hubo daños graves, son derrumbes, se rompieron cristales, se cayeron algunas marquesinas, bardas, nada graves. Las instalaciones estratégicas no sufrieron ningún daño, puertos, aeropuertos, las refinerías, las hidroeléctricas, todo está en buen estado”, refirió el Presidente.

(Con información de El Universal)