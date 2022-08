Solicitan de desafuero de "Alito"; PRI acusa persecución política.

La solicitud de desafuero del diputado federal y líder del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, es una "clara persecución política del gobierno federal", por haberse opuesto a la reforma energética, según diputados y cercanos al tricolor en esta localidad.

"La reforma energética pretendía el regreso al obsoleto monopolio del Estado en el manejo de la energía y la resistencia del tricolor, y en particular de Moreno Cárdenas, disgustó sobremanera a los actuales funcionarios públicos del gobierno federal",

declaró el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Yucatán, Gaspar Quintal Parra.

Por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, el fiscal de Justicia de Campeche, Renato Sales Heredia, solicitó formalmente ante la Cámara de Diputados el desafuero del diputado federal y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Al aclarar que "no es un acto político en contra de un opositor", el fiscal Sales Heredia precisó que se tiene abierta oficialmente una carpeta de investigación en el estado de Campeche en contra del exgobernador Moreno Cárdenas, debido a las disparidad entre sus ingresos como servidor público y las propiedades que obtuvo y construyó durante su gestión como titular del Ejecutivo estatal de Campeche.

El fiscal acudió personalmente al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde fue recibido y acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Gutiérrez Luna, del partido Morena, quien aseguró que desconoce el contenido de las acusaciones en contra del priista.

Sin profundizar, por la confidencialidad del propio proceso judicial que guarda el caso, Sales Heredia manifestó que esta carpeta de investigación no tiene que ver con los audios que se han dado a conocer sobre Moreno Cárdenas.

La carpeta de Investigación incluye datos sobre la desproporción entre los ingresos y gastos del exgobernador campechano ya que comentó que una sola propiedad de él está evaluada en 130 millones de pesos.

Quintal Parra dijo que no se puede permitir que el Estado mexicano sirva para perseguir a quienes "no se plieguen a los caprichos de quienes, bajo la bandera de la izquierda, traicionan esos ideales".

Ramón Saantini Cobos, líder del PRI en Campeche, y Pedro Cámara Castillo, diputado del PAN, consideraron como un "abuso y ataques a la oposición", la solicitud de la Fiscalía General del Estado de Campeche para pedir el desafuero de Moreno Cárdenas.

Todo ello, siendo que la noche de este martes se esperaba que en el "Martes del Jaguar" la gobernadora únicamente en sus redes sociales particulares, diera a conocer un nuevo audio del aún presidente nacional del PRI.

De Morena no espero justicia, sino venganza

lejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, respondió a la petición de desafuero que la Fiscalía General de Campeche interpuso en su contra este martes, ante la Cámara de Diputados.

En un video que subió a sus redes sociales, aseguró que "una vez más", el gobierno de Morena demuestra la manera "ilegal, selectiva y autoritaria” en la que utilizan las instituciones del Estado para perseguir e intimidar a sus opositores.

"Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México", afirmó.

El líder tricolor, aseveró que "a los tiranos hay que enfrentarlos", motivo por el que no se intimidará ante la petición de su desafuero como diputado federal: "Me han perseguido, espiado y han amenazado, pero las respuestas a todas sus propuestas y sus intentos de acordar en lo obscurito es un rotundo NO".