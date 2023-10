‘Somos pacifistas’, AMLO responde a Embajada de Israel

Luego que Embajada de Israel se inconformó con posición neutral de México ante ataques de Hamas, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que México es pacifista y no quiere ni la guerra ni la violencia.

"La Embajadora de Israel expresa que no está de acuerdo con nuestra postura, está en su derecho, nosotros respetamos al Gobierno de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que mueran ni de Israel ni de Palestina" , expresó en conferencia mañanera.