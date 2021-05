¡Stop! a la importación de camarón mexicano: EU

MÉXICO.- El día viernes el estado mexicano anunció que tratará de recuperar la certificación estadounidense para las exportaciones de camarón tras perder su registro, debido a por protecciones inadecuadas para las tortugas marinas.

El veto de Estados Unidos coincide con el final de la temporada del camarón mexicano, agregó.

La Secretaría de Agricultura mexicana anunció que tomará medidas correctivas y llevará a cabo formaciones para garantizar que los barcos de arrastre que pescan camarón no atrapen tortugas como capturas accidentales.

México había exigido a su flota que instalase dispositivos de exclusión de tortugas marinas en las redes para camarón. Pero el Departamento de Estado estadounidense dijo el viernes que el país ya no cumple con sus estándares en ese tema.

