Estudiante del ITAM se suicida por alta exigencia de la universidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Una estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), se suicidó el 11 de diciembre, presuntamente por las altas exigencias académicas que requiere este centro.

La Universidad compartió en sus redes sociales un obituario oficial, en donde lamentó el fallecimiento de la joven, la cual pertenecía a las Licenciaturas de Derecho y Relaciones Internacionales.

Este suceso generó un álgido debate entre su comunidad estudiantil, en donde algunos aseguraron que en el ITAM se promueve que los alumnos no tengan vida afuera de la academia, no hay espacios suficientes para la recreación y el deporte, y que no le ponen atención debida a la salud mental de sus estudiantes, pues algunos profesores en ocasiones cruzan el límite entre la exigencia y la humillación.

Twitter se llenó de mensajes de personas identificadas como alumnos o conocidos de ellos, y quienes expusieron situaciones al interior del campus, en donde la queja más recurrente es el estrés que genera la presión de compañeros, profesores y directivos para aprobar cursos.

Estudiantes afirman que no es el único caso, en fechas recientes existieron otros casos de intento de suicidio.

El ITAM, por su parte, lanzó un comunicado donde informan sobre los programas de apoyo emocional y números de atención psicológica para alumnos.

