Suman 39 fallecidos en Guerrero tras el paso del huracán Otis

La cifra de muertos por el paso de huracán "Otis" en Guerrero subió a 39, informó el Gobierno federal.

Se trata de 29 hombres y 10 mujeres, informó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en conjunto con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

"Sí señor, lamentablemente la Fiscalía estatal da un total de víctimas al momento de 39 fallecidos, 29 de ellos varones y 10 mujeres, la probable causa es asfixia por sumersión, aunque continúan algunas investigaciones", indicó la funcionaria vía telefónica.

Comentó que las 39 víctimas hasta el momento no han sido identificadas, añadiendo que

"También otra preocupación que nos puso usted como prioridad es las personas que están desaparecidas o no se han localizado. Hay reportes de 10 personas que están buscando los familiares, continúan las indagaciones para dar con su paradero".

Por su parte el jefe del ejecutivo federal dio a conocer que ya comenzaron los censos “casa por casa” para evaluar los daños y continúa la entrega de despensas.

El mandatario brindó una actualización del estado de la ayuda humanitaria para el estado:

"Estuvieron ayer hablando mucho de que no se dejaba pasar el apoyo de los ciudadanos, no es así, hay que informarlo, lo que se busca es que todo se dé en orden, pero que no haya ninguna excusa ni ningún pretexto de estos buitres y que se deje pasar todo"

"Nada más que estamos haciendo las cosas de manera organizada y estamos también procurando que haya orden, que no haya robo, que ese es otro asunto que vamos a seguir atendiendo".

Añadió que se va a atender el tema de los saqueos a tiendas y comercios.

El mandatario indicó que “Tiene un reporte de la Comisión Federal de electricidad, ya se restableció el servicio eléctrico en un 55%, porque se cayeron 35 torres de alta tensión y ya se instalaron de nuevo 15 de esas 35 y ya está atendida cerca del 60% de la población.”

Por otro lado, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se han contabilizado más de 220 mil viviendas afectadas, el sector hotelero con un 80 % de daños en instalaciones.

Explicaron que el eléctrico tiene fuera de servicio 37 líneas de transmisión, 26 subestaciones eléctricas, una central de generación y 10 mil postes de luz caídos.

El sector Salud reporta afectados el Hospital General Renacimiento, por inundaciones en la planta baja y el Hospital General Regional 1, afectando equipos electromecánicos y suministro de gases medicinales.

Por último AMLO enfatizó que seguirá atendiendo la tragedia desde Palacio Nacional.

#JuntosPorGuerrero | 15 mil elementos fortalecen la seguridad del estado y 13 mil atienden la zona afectada por el impacto del huracán Otis.



¡Apoyamos a nuestros hermanos guerrerenses! No se escatima el uso de recursos. pic.twitter.com/cAgd4k7ED7 — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 28, 2023

Personal de @CFEmx de forma initerrumpida ha restablecido el suministro eléctrico al 55% de los usuarios afectados; de las 13 líneas de suministro afectadas se han rehabilitado 16 y se prevé que hoy mismo se reparen otras 8. pic.twitter.com/IBMF09qGCU — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 28, 2023

El @GobiernoMX sigue supervisando todos los municipios afectados por el huracán #Otis, en Guerrero.



Agradecemos el apoyo de todos los gobiernos estatales que han contribuido con alimentos y medicamentos. pic.twitter.com/e3lviDOeUA — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 28, 2023

Con información de Reforma.