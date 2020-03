Tacubaya: Chocan trenes del Metro; impactantes testimonios de los sobrevivientes

El encontronazo entre dos trenes se dio sobre la vía de la Línea 1 del Metro Tacubaya, dirección Observatorio. El saldo preliminar es de 1 muerto y 41 heridos.

La colisión de dos trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México dejó un saldo de 1 muerto y 41 heridos.

El hecho ocurrió a las 23:30 horas de ayer. Según algunos testigos, el convoy 33 que iba adelante se apagó de repente y comenzó a circular en reversa, estrellándose por alcance con el convoy 38 que apenas llegaba a la estación.

En un vídeo dado a conocer por la periodista Azucena Uresti, puede observarse el momento exacto del choque entre ambos convoys.

La jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, se dirigió al lugar apenas tuvo conocimiento de lo ocurrido.

Me reportan el impacto de dos convoys del Metro en la estación Tacubaya. Bomberos me informa de 41 heridos y una persona que lamentablemente perdió la vida. Me dirijo en este momento al lugar.