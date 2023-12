Tatiana Clouthier confía en la justicia tras denuncia contra Alfredo Jalife-Rahme

La ex Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier dijo que confía en que el caso en contra del escritor Alfredo Jalife- Rahme Barrios identificado con Morena, a quién denunció por calumnia y difamación, avance favorablemente y conforme a la Ley.

Esto luego de que el pasado martes Jalife fue detenido en la Ciudad de México por agentes de la Fiscalía General de Justicia de esa ciudad, como parte de una orden de aprehensión proveniente de Nuevo León, y hoy fue imputado y vinculado a proceso por los delitos mencionados.

Clouthier señaló que la detención que se realizó en Ciudad de México fue de esa manera porque la persona no tenía un domicilio en el estado.

"Yo puse una denuncia el 1 de diciembre de 2022 la ratifiqué el 16 y en el Código Penal de Nuevo León tenemos dos artículos que toman la difamación y la calumnia dentro del Código" , explicó.