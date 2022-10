Tatiana Clouthier Carrillo renunció a su cargo como titular en la Secretaría de Economía, informó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta mañana de jueves, durante la conferencia de prensa matutina, el jefe ejecutivo informó sobre la salida de Clouthier, luego que esta le comunicara por escrito su deseo de retirarse del gobierno federal, a su vez leyó una carta explicando sus motivos.

"Me tocó jugar en las grandes ligas y uno debe saber cuándo debe retirarse, me paso a la porra donde seguiré con ánimo al equipo" .

Con voz entrecortada, la ahora ex secretaria de Economía expresó: “Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta, y el corazón mío y de Yori siempre receptivo para ti y para Beatriz Gutiérrez” y agregó que luego de jugar en ligas mayores, en referencia a las negociaciones en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero también justificó que uno debe saber el momento adecuado para salir.

Clouthier señaló que a partir de ahora seguirá apoyando el proyecto de López Obrador desde el lado de ”la porra”.

