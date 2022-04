Chofer de Didi que llevó a Debahni da su versión de los hechos

El chofer de la plataforma Didi que llevó a Debahni y tomó la última fotografía en la que se le ve con vida, Juan David Cuellar; dio su versión de los hechos y reveló detalles sobre lo que la joven hizo antes de bajarse del vehículo.

En entrevista para el medio regiomontano Info7, Juan David Cuellar contó que la propia chica le dijo que sus amigas “eran malas” por haberla dejado sola.

Cuellar relató que el día de los hechos, llevó a Debanhi y a sus amigas a la fiesta, viaje que se registró dentro de la aplicación de Didi.

Las amigas le pidieron su número personal para contactarle después y que las llevara de regreso, hecho que ocurrió alrededor de las 4 horas.

Pero al llegar a la quinta donde fue la fiesta, subieron a Debanhi, en tanto ellas se fueron en otro vehículo.

“Me menciona que si les puedo facilitar mi número para regresarlas y yo les digo siempre y cuando yo anduviera cerca de donde fue la fiesta… me mandan un mensaje de WhatsApp donde me dice que sí puedo pasar por ellas… tarde de 10 a 15 minutos en llegar por ellas y suben a Debanhi.