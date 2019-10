Tengo régimen de sueldos y salarios: Yeidckol Polevnsky

Zedryk Raziel Cruz Merino

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Aunque aseguró que no le paga Morena y no tiene patrón, Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional del partido, afirmó que su régimen fiscal ante el SAT es el de sueldos y salarios.

En conferencia de prensa, aseveró que tampoco tiene actividades empresariales y que vive de ingresos que le reportan intereses de su riqueza.

"Cambié de contador, me cambié de régimen fiscal como debía de ser y cambié de domicilio fiscal", dijo.

¿Y cuál es el régimen fiscal en el que está?, se le cuestionó.

"El de sueldos y salarios y tengo régimen de temas de educación, que es el 10 por ciento (de mis ingresos), porque antes daba conferencias y obviamente me pagaban por dar conferencias, ahora las hago gratis, entonces ya no tengo ingresos por conferencias, tengo que quitar esa partecita que me cuesta un impuestito, y tengo el (régimen) de ingresos por intereses, es como está compuesta mi situación fiscal".

¿Si usted es asalariada, quién le paga?

"Estoy en el régimen de sueldos y salarios, no tengo un salario pero es el régimen que se apega a los ingresos que yo tengo, pero que no son de sueldo porque no tengo sueldo, porque, como tú lo sabes, soy voluntaria (en Morena), pero, de acuerdo a lo que fiscalmente se planteó, es el régimen que hay, yo tengo la ventaja de poder vivir de los intereses (...), el dinero genera una renta que es el interés que me pagan", indicó.

Tras la revelación de que el SAT le habría condonado más de 16 millones de pesos, Polevnsky sostuvo que de 2006 a 2012, periodo en que fue senadora, no tuvo ingresos por actividades empresariales y sólo percibió su sueldo.

"Aclaro: no tengo actividad empresarial", resumió.

"Todo mundo sabe que cuando yo estaba en el Senado yo estaba en el Senado, yo no ando haciendo una cosa y otra".

Además de reiterar que su ex contador cometió el error de dejarla inscrita en el régimen de personas físicas con actividades empresariales en el periodo en que fue senadora, explicó que parte de los 16 millones que le estaba cobrando el SAT correspondía a una transferencia bancaria que el fisco le reconoció como ingreso.

"El contador tendría que tener claro que si me tiene en régimen empresarial la declaración tendría que ser mensual, y al no hacerla mensual y la acumulas durante todos esos años, entonces calcúlale que todo lo que tuviste como ingreso, por una parte", señaló.

"Pero además, porque también lo hicieron, yo hice un cambio de una cuenta de un banco a otro, a mi propio nombre, me la consideraron ingreso y era una transferencia de un banco a otro, que era claro que no era un ingreso, entonces toman toda esta cantidad, la suman, es obviamente intereses, multas, recargos, actualizaciones, todo eso que te cargan, y claro, tú en crédito en cualquier banco deja de pagar y verás que al rato los intereses son mucho mayores que la parte principal".