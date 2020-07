Congreso de la CDMX aprueba reforma para penalizar las terapias de conversión sexual

MÉXICO.- Con 49 votos a favor, 9 en contra y cinco abstenciones, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma al Código Penal para penalizar a quien incurra en terapias de conversión sexual que utilicen métodos violentos que pongan en peligro la integridad de una persona.

Lo avalado por los diputados reforma el artículo 206 bis del Código Penal que señala que "en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación".

#SesiónExtraordinaria |El pleno del #CongresoCDMX aprueba 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, las reformas al Código Penal DF para tipificar como delito las #TerapiasDeConversión o #Ecosig que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual.

Se castigará de dos a cinco años de prisión a quienes obliguen a personas a tener estas terapias, además de 50 a 100 horas de trabajo comunitario y se deberá perseguir por la fiscalía capitalina por querella.

Estas penas se agravarán cuando esté relacionado un menor de edad, las cuales la fiscalía deberá perseguir de oficio.

Los nueve votos en contra del dictamen fueron seis del PAN, 2 del PES, así como un morenista; sin embargo, la mayoría de los legisladores de Morena avalaron el dictamen. En la discusión de la iniciativa de ley se presentaron dos reservas a los artículos reformados, una de ellas votada en contra mientras que la segunda a favor, por lo que quedó firme el dictamen.

Minutos antes de la discusión en el pleno, el diputado presidente de la comisión de administración y procuración de justicia, Eduardo Santillán, mencionó en conferencia de prensa, previo al inicio del periodo extraordinario de sesiones en el Congreso capitalino en donde se discutirán cuatro dictámenes entre los que se incluye las terapias de reconversión sexual, que no "no se penaliza bajo ninguna circunstancia la actividad médica, se garantiza el ejercicio libre de la profesión médica y no se criminaliza la actividad de ministros de culto religioso".

(Con información de El Universal)