Tesla no obtendría permisos si se instala en Nuevo León: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Tesla no obtendría los permisos que necesita en caso de que decida instalarse en Nuevo León, pues insistió que ese estado carece de agua potable.

"Si no hay agua no, no habría posibilidades, sencillamente no se entregan los permisos para eso, o sea no es factible… No sé yo exactamente cuánto (es la inversión) solo que la pretensión de poner la planta en Monterrey, ustedes saben que acabamos de tener una crisis tremenda de agua porque no hay agua", respondió.