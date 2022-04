A través de su cuenta de Tiktok, una famosa grafóloga Maryfer Centeno analizó las controversiales entrevistas de Juan David Cuéllar, Ivonne y Saraí, personas involucradas en el “caso Debanhi”.

La analista inició con el “taxista” , pues señaló que él es la última persona que vio con vida a Debanhi.

Al iniciar el video, la experta en grafología describió el comportamiento del taxista, quien durante una entrevista televisiva dio detalles de la última vez que vio con vida a Debanhi Susana Escobar Bazaldúala madrugada del pasado 9 de abril.

A través de su cuenta de Tiktok, la grafóloga dijo tras analizar la famosa entrevista, "me llama mucho la atención como baja la mirada y cuando una persona baja la mirada es vergüenza" .

Sobre la ropa que usó David Cuéllar esa tarde en que fue entrevistado en el noticiero Info7 señaló "elige ropa oscura que seguramente tiene que ver con el estado de ánimo y la seriedad que le está dando al tema".

La también escritora percibió que cuando mencionaron las acusaciones de acoso que pesan en su contra, el chofer ya quería dar su versión de los hechos, aún cuando el reportero todavía no le formulaba la pregunta sobre el tema.

"Noten cómo contesta inmediatamente, cuando una persona contesta a esta velocidad y esta contundencia, es probable que no esté mintiendo" , dijo la grafóloga. "Además el mentón se mantiene recto, las cejas ligeramente alzadas, cuando se habla de sorpresa, y el cuerpo no cambia a mayor tensión ni a mayor soltura, porque se mantiene en la misma sintonía" , añadió.

Maryfer dijo que la versión del sujeto es rápida y da detalles, por lo que cuando una persona miente en su versión de un hecho, tiende a ser más escueta, "no vemos elementos para decir que el taxista esté mintiendo, cuando habla de los pantallazos baja la mirada y niega con la cabeza, esto es lo más extraño de todo, y aquí parece como si quisiera evadir la realidad, pero no veo indicadores de mentira en las reacciones o contestaciones que da" , indicó.

Lenguaje corporal de Ivonne y Saraí, “amigas” de Debanhi

En un video secundario, la grafóloga analizó la entrevista de Ivonne y Saraí, las supuestas “amigas'' de Debanhi. Maryfer, detalló que el primer punto para iniciar con el análisis es dejar en claro que ambas chicas, no eran amigas de Debanhi.

“Primer y gran punto, ¡No son amigas! A esta mujer (Saraí) la acaba de conocer hace cuatro meses y esa (Ivonne), ese mismo día” . La analista hace notar las congruencias en cuanto a su forma de estar sentadas, “ahora noten como la postura de estas dos es de ¡ya me quiero ir! Pese a que la cabeza está mirando al entrevistador los pies van hacia la salida del foro” .

Además, Centeno recordó que desde hace 10 años labora en la televisión y asegura que nunca han utilizado cubrebocas cuando estaban en el aire. Lo anterior es tras asegurar que si ambas jóvenes salieron en la entrevista con cubrebocas es porque no quieren ser reconocidas.

“No quieren ser vistas, no quieren ser reconocidas. Y ahora hasta resulta que ven mal, porque traen lentes” , aseguró la grafóloga tras relatar que existen teorías que dicen que Ivonne y Saraí no padecen de problemas de visión. “Yo considero que nosotros no somos ministerio público, así que no podemos decir que ellas son las culpables, pero sí podemos decir que no son amigas, obviamente el cubrebocas es porque no quieren ser reconocidas” . Refiriéndose a la postura que tenían las mujeres en el set de televisión, Maryfer indicó que era “una postura espejo, están sentadas igual e incluso los movimientos de las manos son similares" .

La analista destacó la forma y el tono con el que ambas chicas se expresan en la entrevista. “Noten como el tono de la voz se mantiene en la misma sintonía, como las expresiones donde parece desaprobación”.

Centeno asegura que Ivonne y Saraí nunca habían estado en televisión, por su manera de actuar “No esperemos que actúen como si estuvieran en su casa”, dijo, seguido de la afirmación de ser mujeres con “poca escolaridad, no son personas que sepan expresarse. Por ejemplo, cuando yo digo ‘e Ivonne’, no puedo decir ‘y Ivonne’, es una falta al hablar decir ‘y Ivonne’ no ‘e Ivonne’.

