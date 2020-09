Tiran químicos en casa de extitular de Semarnat; le dimos protección: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en el patio de la casa de Víctor Manuel Toledo Manzur, extitular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), fueron a tirar químicos, por lo que se decidió dar protección y abrir una investigación por este hecho.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador señaló que es válido inconformarse por las políticas en medio ambiente que impulsa su gobierno, pero manifestó que no se puede recurrir a la violencia y a las amenazas pues estos actos no corresponden a una sociedad responsable y madura.

"En el caso de Víctor Manuel Toledo, sí fueron a tirarle al patio de su casa químicos, y lo protegimos. Es muy incómodo para él, que no está acostumbrado a tener protección, pero consideramos que era necesario y se le dio protección. Solo es el único caso, bueno las otras amenazas, cuando el atentado al jefe de la policía de la Ciudad de México (Omar García Harfuch) y ya"

"Creo que hay una investigación, pero no pasó, afortunadamente a mayores", añadió.

.@lopezobrador_ contó que "en el caso de Víctor Manuel (Toledo), sí fueron a tirarle al patio de su casa químicos, y lo protegimos. Es muy incómodo, ¿no? para el que no está acostumbrado a tener protección, pero consideramos que era necesario". pic.twitter.com/81ZcSzMq98 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) September 4, 2020

El mandatario señaló que puede haber sectores que puedan estar inconformes con las políticas en medio ambiente de su administración, pero no se debe de recurrir a la violencia.

"Hay intereses creados, hay gente que está inconforme, molesta, que no les gusta lo que hacemos. Tienen todo su derecho a expresarse, (pero) lo que no debe de hacerse es recurrir a la violencia, amenazar a nadie y esas cosas. No corresponde a una sociedad responsable, madura, pero se dan casos", agregó.

El pasado miércoles, al formalizar su renuncia a la Semarnat, Víctor Manuel Toledo adelantó que el presidente López Obrador publicará en los próximos días un decreto sobre la prohibición gradual del glifosato "al que deben de seguir otros 80 plaguicidas más, altamente peligroso, prohibidos en innumerables países, que marcará un parteaguas en la historia ambiental del país".

(Con información de El Universal)