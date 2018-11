Toma clandestina causa explosión en ducto de Pemex

Agencia

JALISCO.- Una toma clandestina de hidrocarburo provocó un incendio en un ducto de Pemex en la colonia San Sebastián El Grande, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El fuego inició la tarde de este martes en el poliducto Salamanca- Guadalajara. Las llamas alcanzaron unos 20 metros de altura y se pudieron observar desde varios puntos del municipio.

En el lugar también se encontró un camión tipo torton calcinado cargado con tres contenedores de mil litros cada uno.

En un comunicado Petróleos Mexicanos informó que personal especializado del sector Ductos activó el Plan de Respuesta a Emergencias para controlar la fuga y sofocar el incendio con apoyo de bomberos y personal militar.

El incendio ocurrió en una zona despoblada por lo que no existe riesgo para la población, sin embargo, el lugar fue acordonado y se encuentra bajo vigilancia.

Pemex informó que presentará una denuncia ante el Ministerio Público, para que se efectúen las averiguaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

No se reportaron personas lesionadas, sin embargo las autoridades reportan que ocho vehículos fueron afectados por el fuego.

De acuerdo con información difundida por el ayuntamiento en redes sociales, el fuego se encuentra confinado en una zona cercana a la avenida Jesús Michel González, detrás del fraccionamiento Casablanca y se espera que la presión del gas disminuya.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que mantenga la calma, no se alarme y no genere pánico. El incendio está siendo controlado […] No hay necesidad de desalojar su casa”, declaró el director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, Rodrigo Arellano.

No hay riesgo para la población por lo cual no es necesario evacuar la zona, Rodrigo Arellano, Director de Protección Civil y Bomberos de #Tlajomulco, nos informa los pormenores del incendio: pic.twitter.com/hfcH4syzuj — Gobierno Tlajomulco (@GobTlajomulco) 26 de noviembre de 2018

Debido a la emergencia, la avenida 8 de Julio está cerrada desde carretera a San Sebastián a Villas Terranova.

Bomberos de Protección Civil Jalisco, Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque trabajan en la conflagración. También participan personal del Ejército, Policía Federal, Seguridad Pública, Protección Civil de Tlajomulco y Servicios Médicos Municipales.

(Con información de Noticieros Televisa y Milenio)