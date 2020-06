Video: Así se ve la tormenta tropical Cristobal desde un “Cazahuracanes”

Cancún.- La tormenta tropical “Cristobal” se mantiene sobre Campeche y provoca lluvias en gran parte de la península de Yucatán; sin embargo, se prevé que pierda fuerza mañana, según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Esta mañana la página oficial de la Reserva de la Fuerza Aérea de los “Cazadores de Huracanes” compartió un video en sus redes sociales sobre cómo se ve la tormenta desde el cielo; las imágenes son impactantes.

Video from the inside of Tropical Storm #Cristobal. This was taken at approximately 8 a.m. CST at 2500 ft, doing what we do best, collecting weather data.✈️⛈🌪🌊#ReserveReady #ReadyAF #WeatherReady @usairforce @NHC_Atlantic @NOAA_HurrHunter @NOAASatellitePA pic.twitter.com/9rTDMzCHky