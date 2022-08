Un hombre de California que contrabandeó más de mil 700 animales silvestres a Estados Unidos, incluyendo 60 reptiles ocultos en su ropa, se declaró culpable de cargos federales el miércoles.

Jose Manuel Perez, de 30 años y residente de Oxnard, admitió su culpabilidad de dos cargos de contrabando y un cargo de tráfico de animales silvestres.

La fiscalía señaló que desde 2016 a febrero pasado, Perez y sus cómplices usaron redes sociales para organizar el contrabando de animales desde México y Hong Kong. La mayoría de las especies eran de reptiles, e incluían según una declaración del Departamento de Justicia.

- Tortuga terrapene yucateca

- Crías de cocodrilo y lagarto moteado mexicano

Jose Manuel Perez, 30, of Oxnard, pleaded guilty today to two counts of smuggling and one count of wildlife trafficking. In February 2022, Perez was arrested at the San Ysidro Port of Entry with 60 reptiles on his person and hidden in his clothing. Dec. 1 sentencing hearing set. pic.twitter.com/jfH2PYX66W