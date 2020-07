Ajustan hasta 2024 la recuperación del tráfico global de pasajeros

Ciudad de México.- El tráfico global de pasajeros regresará a los niveles previos a la pandemia hasta 2024, un año más después de lo pronosticado previamente por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

Se estima que este año, el tráfico aéreo caerá 55% y hasta 2021, las aerolíneas estarán operando al 75% de su capacidad, todavía un 35% por debajo de los niveles de 2019.

Esto como consecuencia de la falta de confianza entre los consumidores, el declive de los viajes de negocios y al creciente número de contagios en Estados Unidos.

🧳 Latest forecast: The return of global passenger traffic to pre-#COVID19 levels is now delayed by a year, to 2024.



As int'l #travel remains limited, the recovery for global passenger traffic has been slower than expected 📉



More details 👉https://t.co/Ijt8UChxmP pic.twitter.com/RrITj6vEiz