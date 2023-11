Tragedia en Israel: familias afectadas por Hamás piden fin a la violencia

"Avísame cualquier cosa", fue lo último que Jaim le dijo a su hermana Ilana Gritzewsky, mexicana secuestrada del Kibutz Nir Oz, junto con su novio Matán, durante el ataque del grupo palestino Hamás a Israel, el 7 de octubre.

Ilana, de 30 años, le mandó un mensaje de madrugada, tiempo de México, mientras los ataques comenzaban. Le contó que estos se estaban intensificando, que no sabía lo que estaba pasando y que estaba refugiada en el cuarto seguro de su casa.

Ilana respondió con un mensaje mientras él dormía donde le contaba que la situación estaba fuera de control. Al despertar, Jaim intentó contactarla pero los mensajes ya no le llegaban. En ese momento, él y su familia empezaron a ver las noticias.

Por su lado, Mirian Canhi, madre de Ilana, se negó a hablar con algún medio, cuando se enteró de las noticias de su hija. Ahora, relató su experiencia con un nudo en la garganta, y aseguró que es momento de alzar la voz.

"Estos 39 días nuestra vida, de toda mi familia, ha estado en pausa. No hay día en los que no recemos y pidamos. No hay día que no voltee al cielo y le pida a Dios, y yo sé que me va escuchar" , dijo la madre de la mexicana.