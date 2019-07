Se han cumplido 78 de los 100 compromisos: AMLO

Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se han cumplido 78 de los 100 compromisos que hizo hace siete meses cuando asumió el cargo, y aseguró que a finales de este año el país estará blindado contra la corrupción.

El presidente señaló que la transformación nacional no tiene espacio para titubeos, puesto que México debe estar por encima de cualquier facción.

En su informe de actividades con motivo el primer aniversario de su triunfo electoral, aseguró que a más tardar este año se sacará de raíz al régimen corrupto y construidas las bases para la construcción política de México, además de que “posiblemente nunca al comienzo de un gobierno se haya hecho tanto en tan poco tiempo”.

Advirtió que en caso de un regreso del “conservadurismo faccioso y corrupto” dicho grupo no podría dar marcha atrás a lo establecido y logrado al servicio del pueblo, pues aseguró que este proceso no tiene retorno, no hay paso atrás.

Reconoció asimismo que la salud, la economía y el combate a la violencia, heredados del antiguo régimen, son los grandes pendientes de su gobierno.

“No luchamos para construir una dictadura, luchamos para construir una auténtica, una verdadera democracia”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su discurso de este 1 de julio, aniversario del triunfo electoral de 2018.

En el zócalo, el mandatario refrendó su compromiso a favor del diálogo, la tolerancia, la diversidad y el respeto a los derechos humanos.

Dijo que su gobierno distribuye la Cartilla Moral escrita por Alfonso Reyes, “porque creo sinceramente que la transformación no sólo significa el bienestar material, sino también lograr el bienestar del alma, valores morales, culturales”.

En parte de su mensaje, el presidente invitó a celebrar “como nunca” el Grito de Independencia el 15 de septiembre, en la plancha del Zócalo.

El presidente López Obrador advirtió que remontará las “campañas de sabotaje legal” con las que sus adversarios quieren detener la construcción del Aeropuerto General Felipe Ángeles de Santa Lucía, pero garantizó que los trabajos empezarán “a más tardar este mes”.

“Se ha demorado porque nuestros adversarios quieren detenerla con una lluvia de amparos, y estamos siendo cuidadosos en el estudio de impacto ambiental con el propósito de no darles ningún pretexto para que continúen esas campañas de sabotaje legal”.

En el Zócalo, en su informe por el festejo de un año del triunfo electoral, el mandatario afirmó que las razones por las que se canceló el Aeropuerto de Texcoco fueron diversas.

Se acordó cancelarla “porque ustedes lo decidieron, se canceló la construcción del Aeropuerto por razones técnicas, económicas, ambientales y por falta de transparencia”.

El espacio donde se construiría se convertirá en un parque ecológico y se rescatará el Lago Nabor Carrillo entre otras acciones”, expuso.