Tras decisión de Robles, AMLO pide no 'fabricar delitos'; dice que su gobierno no viola

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

MÉXICO.- Luego que Rosario Robles anunció que se convertirá en testigo protegido de la FGR para denunciar desvíos de la Estafa Maestra, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que este mecanismo no sea utilizado para fabricar delitos.

"Creo que es muy bueno el que se utilice este mecanismo. Nada más que debe de procurar primero, pues el que no signifique acusar sin fundamentos, sin pruebas, que no sirva este mecanismo para fabricar delitos, porque también eso es una injusticia", señaló durante su conferencia mañanera.

Gobierno de la 4t no viola los Derechos Humanos

López Obrador aseguró que su gobierno ya no es el principal violador de los derechos humanos.

"Una cosa que es importante y hace distinto al gobierno a los anteriores es que ya este gobierno no es el principal violador de los derechos humanos. El estado ya no es el principal violador de los Derechos Humanos, porque no se tolera la corrupción, la impunidad, la violación de los derechos humanos, ya no hay impunidad. Eso hace la diferencia", comentó López Obrador en Palacio Nacional.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, el mandatario federal comentó que la violencia que se vive en México es debido al modelo inhumano que se impuso durante el periodo neoliberal.

"Toda la violencia que se padece en el país contra mujeres y hombres es el fruto podrido de un modelo económico materialista y no humano que se impuso durante todo el periodo neoliberal. Hay una profunda descomposición social en el país, porque en 36 años lo que predominó fue lo material.

"Entró, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el elevar a rango supremo el dinero, el abandono del pueblo, el abandono de los jóvenes, mujeres y hombres y el saquear al país, el dejar sin oportunidades de trabajo, de estudio a mujeres y a hombres que se les rechazaba, el sólo calificar a los jóvenes, mujeres y hombres como minis, que ni estudian ni trabajan y no hacer nada por ellos", agregó.