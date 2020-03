Entérate cuánto afecta la economía el bloqueo del tren en Puebla

Puebla.- Por el plantón de profesores en la Estación San Marcos, Municipio de Rafael Lara Grajales, Puebla, que ayer cumplió nueve días, la empresa Ferrosur suspendió el traslado de mercancías en la ruta Veracruz-Valle de México.

La movilización es protagonizada en varios puntos por la agrupación Maestros por México, vinculada a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo.



Además de las afectaciones económicas para los distintos sectores industriales -principalmente el automotriz y la química-, la empresa Ferrosur pierde cada día 12.5 millones de pesos.

"En nueve días no hemos logrado mover 144 trenes y desde hace cuatro días no estamos recibiendo mercancías de nuestros clientes.



"Las bodegas de nuestros clientes en el puerto de Veracruz están saturadas, hay más de 73 mil toneladas de mercancía almacenada, lo mismo ocurre en Tierra Blanca y en Coatzacoalcos, donde tenemos 120 mil toneladas en ambos puertos", dijo a REFORMA Lourdes Aranda, vocera de Grupo México, que opera las líneas de Ferrosur.



"Igual hay barcos que no se han podido descargar", agregó la vocera.



En tal circunstancia la empresa hizo un llamado al Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y a las autoridades competentes para liberar las vías del tren.



"Nos preocupa que no veamos respuesta en el caso de Puebla, en Veracruz hubo bloqueos, aunque en puntos, no más de seis horas, por el buen oficio político del Gobierno; en este caso nos gustaría que Puebla nos apoyara como en el pasado nos han apoyado todos los gobiernos", exhortó Aranda.



A través del plantón, maestros de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigen la democratización de su gremio.

También te puede interesar: Piden el regreso de Elba Esther al SNTE: Maestros por México



Los campamentos sobre los durmientes fueron reforzados en San Marcos por profesores provenientes de Tlaxcala e Hidalgo.



De acuerdo con autoridades locales, más de mil 200 manifestantes bloquean la vía del tren y afirman que no liberarán los rieles hasta que las autoridades federales garanticen la democratización de su agrupación, a nivel nacional.

... Y pega a perecederos

La Unión Nacional de Transportistas Campesinos advirtió que si el bloqueo a las vías federales y ferroviarias continúa más días generará severas afectaciones para el transporte de productos agropecuarios.



Tan sólo desde Veracruz se movilizan hacia el centro y norte del País frutas como el mango, que está en plena temporada de producción, plátano y naranja, que no pueden detener su transportación por ser altamente perecederos.