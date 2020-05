Grupo liderado por Construcciones Urales gana tramo 3 del Tren Maya

María Azucena Vásquez Mendoza

Ciudad de México.- El tramo 3 del Tren Maya fue adjudicado al consorcio liderado por la empresa Construcciones Urales por un monto de 10 mil 192 millones de pesos con IVA incluido.

Este grupo obtuvo el mayor puntaje por sus propuestas técnica y económica con un total de 95.09 de 100 posibles, de acuerdo con el fallo de la licitación pública internacional LO-021W3N003-E60-2020.

El grupo, también conformado por Gami Ingeniería e Instalaciones y Azvi, logró 50 puntos por su oferta económica, el máximo puntaje posible, informó Arturo Ávalos, director de administración y finanzas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) durante el fallo.

Gami Ingeniería es parte del consorcio que en 2018 se llevó un contrato para la conservación del tramo carretero Arriaga-Tapachula por 11 mil 182 pesos con IVA, el más alto de un paquete de contratos bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP).

Detrás del grupo ganador del tramo 3 del Tren Maya quedó el consorcio liderado por Sacyr Construcciones con un puntaje total de 94.30 puntos, en tanto que el grupo de China Railway International Group logró 90.74 puntos.

En esta licitación participaron un total de 16 consorcios, pero ocho fueron eliminados porque sus propuestas técnicas no alcanzaron el puntaje mínimo requerido de 38.5 puntos, así como por no presentar la documentación legal y administrativa requerida, así como por no sumar los puntos mínimos requeridos en el rubro de mano de obra.

Cinco de ellos no lograron el puntaje necesario en las evaluaciones técnicas, entre ellos el encabezado por Caabsa Constructora.

Dos consorcios, uno liderado por la persona Arturo Hernández González y el otro por Grupo ARHE-Corporativo de Servicios en Construcción, fueron eliminados por no presentar los documentos legales y administrativos requeridos.

El consorcio ganador de esta licitación deberá elaborar el proyecto ejecutivo, suministrar los materiales y construir el tramo que recorre aproximadamente 172 kilómetros, desde Calkiní, Campeche, a Izamal, Yucatán.

El contrato adjudicado será firmado por las empresas ganadoras el 26 de mayo.

Construcciones Urales, es una filial mexicana del grupo español Azvi, y entre sus contratos obtenido está el relacionado con el tramo IV del tren interurbano México-Toluca (donde forma parte del grupo encabezado por CAF).

Gami Ingeniería e Instalaciones, es filial del mexicano Grupo Indi, que entre sus proyectos adjudicados estuvo el relacionado con la instalación de los pilotes para la torre de control, el edificio terminal y el centro de transporte intermodal del cancelado aeropuerto de Texcoco. Su contrato rondó los 680 millones de pesos.

(Con información de El Economista)