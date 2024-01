Tren Maya no estará completo hasta dentro de 2 o 3 meses: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el Tren Maya no estará completo tampoco para el 29 de febrero, cuando planea inaugurar el tramo 5, sino hasta en dos o tres meses más.

"No, no, no (estará listo el 29 de febrero), queda por partes, el 29 vamos a inaugurar de Cancún, a playas, Del Carmen, la Riviera, y seguimos trabajando" , dijo en entrevista.