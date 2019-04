Prevén para el 2023 tren supersónico en México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Hyperloop es un transporte terrestre casi supersónico, el cual se prevé que llegue a México en 2023, informó el portal de noticias Excélsior.

En 2013, el visionario Elon Musk presentó un boceto de un vehículo muy similar a un tren pero capaz de viajar a mil 220 km/h propulsado por energía solar.

En ese momento, el Hyperloop estaba planteado únicamente como un modelo teórico: consiste en una serie de vagones que circulan encapsulados dentro de un tubo en cuyo interior se generan las condiciones ambientales necesarias para que el vehículo se desplace a mil 220 kilómetros por hora.

En 2017 surgió la idea de que en nuestro país se construyera un proyecto de tren de ultravelocidad en cápsulas dentro de tubos al alto vacío, el Hyperloop, que brindara la posibilidad de viajar del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) a Guadalajara en 38 minutos.

Sin embargo, luego de la cancelación de esta infraestructura, los planes se vinieron abajo. Inclusive, Andrés de León, director de Operaciones de Hyperloop Transportation Technologies, asegura que nunca hubo un acuerdo en concreto para llevarlo a cabo, a pesar de que México había ganado la opción de ser sede de una de estas infraestructuras.

Durante una escala que hizo por México para levantar fondos, De León dijo que México es un mercado interesante, un mercado importante pare ello.

También te puede interesar: Asignación de obras del Tren Maya será directa para empresas locales

"Hemos tenido alguna aproximación, cuando se trabaja con nosotros tiene que haber un inversor para construir esta tecnología”, mencionó.

El director de operaciones de Hyperloop vino a presentar el proyecto con el objetivo de atraer inversionistas mexicanos, es decir, que aporten alguna cantidad para que la firma pueda seguir impulsando esta nueva tecnología.

Hemos hecho una ronda, levantamos unos 40 millones de dólares. Ahora tenemos una segunda ronda, dividida en una primera fase de 50 millones de dólares y otra de 150 millones, son 200 millones de dólares en total”, dijo de León a Excélsior.

“Me encantaría que 50 millones de dólares fueran mexicanos, creo que en el país puede haber apetito, porque es un modelo muy innovador”, declaró Pedro Moreno, fundador y CEO de Hill House Capital, firma de gestión de inversiones que está promoviendo el proyecto Hyperloop en nuestro país.

Reconoció que echar a andar un proyecto así en México cambiaría por completo nuestra concepción del país.

Viajar a más de mil kilómetros por hora vía terrestre, en cápsulas que se mueven a través de tubos de alto vacío y con levitación magnética, no es una historia de ciencia ficción, sino una realidad que busca arrancar a través del proyecto Hyperloop.

Esto no es ciencia ficción, no reinventamos la rueda, sino que empezamos a construir con base en tecnologías existentes y probadas, no es algo que vayan a ver nuestros nietos, es algo que está pasando ahora”, dijo De León.

Para este empresario, conectar a ciudades distantes en cuestión de minutos es algo tangible, rentable y no tan costoso, por lo que la primera línea comercial de este tipo estará en Dubai y se inaugurará en 2020, en tanto, a nuestro país podría llegar después de 2023, aunque eso depende de si hay inversionistas interesados.

Según el director de operaciones del proyecto, que surgió de las ideas de Elon Musk, millonario famoso por crear compañías como PayPal, Tesla Motors y SpaceX, el objetivo no es sólo contar con un nuevo medio de transporte, sino una experiencia completa para los usuarios, ya que contará con “ventanas aumentadas”, desde donde los pasajeros podrían hacer compras por internet y hasta tendrá espacios como gimnasios o servicios de masajes.