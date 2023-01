Trudeau: Comercio, democracia e igualdad, temas que discutió con AMLO

Durante las reuniones que sostuvo el presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), junto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se explicó que tocaron temas importantes para fortalecer lazos en cuanto el comercio, luchar contra el cambio climático, promover la reconciliación con los pueblos indígenas y apoyar la democracia.

Creating more jobs, opportunities, and economic growth – that’s what we focused on with President @LopezObrador_, @POTUS Biden, and business leaders at the North American Leaders’ Summit this week. Find out more about what we worked on in Mexico City: https://t.co/hxW6CzxjkR pic.twitter.com/eP0YiaJfQH