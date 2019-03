Trump arremete contra México por migrantes, AMLO le contesta

Agencias

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves a líderes de México y Centroamérica de no hacer “nada” para evitar que los migrantes crucen la frontera de Estados Unidos de manera ilegal.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al tuit del presidente norteamericano, Trump durante su conferencia matutina.

En su mensaje AMLO señaló que la preocupación e insistencia de Estados Unidos respecto a la crisis migratoria es "legítima", que respeta su postura y que la solución que plantea es ofrecer más empleo en México para que "la inmigración sea voluntaria, no obligatoria".

Con su acusación a través de Twitter, Trump hizo el señalamiento mientras México planta establecer un “cinturón de contención” formado por agentes federales para frenar el creciente arribo migrantes centroamericanos. informó AP.

We have a National Emergency at our Southern Border. The Dems refuse to do what they know is necessary - amend our immigration laws. Would immediately solve the problem! Mexico, with the strongest immigration laws in the World, refuses to help with illegal immigration & drugs!