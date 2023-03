UIF liga al PAN con ‘red corrupta’ de García Luna

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ligó al PAN con la ‘red corrupta’ que tejió Genaro García Luna, ex titular de Seguridad, a través de 30 contratos con empresas desde el 2006 al 2018.

En conferencia desde el Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional, el titular de la UIF señaló que en el rastreo de operaciones de dinero a García Luna detectaron una en particular realizada por el PAN a la empresa Glac Security Consulting Technology Reach Management.

"Esta es una cosa que hablamos la vez pasada de contratos, ahora entraremos en más detalles. Son cantidades enormes, de millones de dólares, estas con cantidades muy altas, implican más de 700 millones de dólares. Aquí nosotros vamos a ver cómo hay algunos otros ingresos, esto de rojo (marcado en el diagrama) llega a esas empresas y se convierte en color azul en dineros que llegaban directamente a García Luna, estas otras (operaciones) son más locales” . "Aquí tenemos nosotros una operación el 24 de abril de 2015, SPEI interbancaria, del PAN a Glac Security, un millón 160 mil pesos, moneda nacional. El conecte entre el PAN y Black Security no era ajeno" , reveló Gómez.

La UIF aún no investiga a Felipe Calderón porque en la encuesta no alcanzaron los votos. pic.twitter.com/nqnAiURZdN — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 9, 2023

La empresa Glac Security Consulting Technology Reach Management, según lo expuesto por el titular de la UIF, obtuvo 26 millones 666 mil 666 pesos en un periodo comprendido del 2009 al 2018.

Gómez mencionó que no necesariamente existe delito en esta operación del PAN, sino solamente es una mera relación existente con la empresa madre de la trama de García Luna; por lo tanto, todos los datos de prueba fueron entregados a la FGR.

"En este caso no estoy diciendo que hay un delito, hay una relación económica, no sabemos de qué naturaleza entre el PAN y la empresa madre de la trama (de García Luna)” . "¿Qué significado tiene? El Fiscal es el que tiene que hacer la investigación, la UIF no hace investigación, recibe información y la analiza. Totalmente, (la UIF) entregó datos de prueba a la Fiscalía" , dijo.

Y salpican a Osorio Chong

Por otra parte, Pablo Gómez afirmó que el "botín" con el que se enriqueció Genaro García Luna y su familia se dio también durante el periodo de Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación.

"La única testigo de descargo de García Luna fue su propia esposa para dar un testimonio falso, ella está denunciada por la UIF, al igual que varios de sus familiares, que han sido beneficiarios de este inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Gobernación en la época de Osorio Chong".

El titular de la UIF explicó que Osorio Chong no se presentó a declarar a la Corte durante el juicio a García Luna, lo cual -implícitamente- demostraría que las acusaciones de los denunciantes sobre su implicación en la "red corrupta" podrían ser ciertas.

#Mañanera “La esposa de #GarciaLuna está denunciada por el Gobierno de México por operaciones con recursos de procedencia ilícita…Por el inmenso botín que se generó con la Secretaría de Seguridad Pública y de la #SEGOB de @osoriochong”: @PabloGomez1968 @Notimex pic.twitter.com/jFaMQv38ht — Carolin González (@CarolinGonzlez8) March 9, 2023

"Vamos a seguir, la próxima vez les vamos a presentar esto (de Osorio Chong), pero ampliado. García Luna y la señora, junto con otras personas del entorno más íntimo de García Luna, fueron citadas a la Corte y no concurrieron. No es desacato porque no tienen la obligación”.

"Pero están implícitamente aceptando que las cosas son como el demandante dice, ninguno de los dos concurrió, sus abogados y ellos decidieron no concurrir, ahí se los dejo como dato", finalizó.

Con información de Reforma.