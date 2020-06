Da juez a la UIF aval para mantener bloqueo de 47 cuentas de la UAEH

Benito Jiménez

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantendrá bloqueadas 47 cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) luego de que recibió una notificación del Juez Segundo de Distrito en esa entidad, respecto a que no incumplió con una suspensión de un Tribunal para liberarlas.

"Según se aprecia de su resolución (del Tribuna Colegiado) la Unidad se encontraba dentro del supuesto de excepción al cumplimiento al haber ordenado el bloqueo en cumplimiento a una solicitud de cooperación internacional, además de que ese mismo juzgado modificó el 29 de mayo y negó la suspensión", argumentó la UIF en un comunicado.

"Por lo anterior, las cuentas de la institución educativa seguirán bloqueadas, dejando a salvo las cuentas para el pago de nómina del personal y la operación de la Universidad"

Por un presunto lavado de dinero, el 26 de febrero de 2019 la UIF bloqueó 214 cuentas bancarias a la Universidad, de las cuales sólo quedaron congeladas seis con un monto de 150 millones de dólares.

Un tribunal ordenó el 15 de mayo pasado liberar esas cuentas, no obstante, tres días después, la UIF ordenó bloquearlas otra vez.

Cuentas de la UAEH continuarán bloqueadas: UIF pic.twitter.com/ZhAj3ZYJl1 — Axel Chávez (@axelchl) June 27, 2020

Después, el 25 y 26 de mayo la UIF bloqueó otras 52 cuentas de las cuales ha liberado 11 y el resto se mantienen en investigación con un monto de 342 millones de pesos.

Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la UAEH, reclamó que la UIF le ha congelado y descongelado cuentas bancarias sin probar un delito.

"Bloquean y desbloquean, parece que estamos jugando al 'te bloqueo y te desbloqueo', con esto se da uno cuenta de la seriedad de la UIF, pero también de uno cuenta de que no respeta la ley al caer en desacato y de no respetar el debido proceso, como siempre ha sido, porque siempre se da a conocer que congelan cuentas y después investigan cuando no debería de ser así", dijo a REFORMA Sosa Castelán.

"Además el asunto de investigar no es de la UIF sino del Ministerio Público y este caso de la Fiscalía General de la República (FGR) y no hemos sido notificados, empiezan a condenar a todo mundo diciendo que Juan Pérez lava dinero y que pertenece a la delincuencia organizada o que estamos trabajando con huachicoleo, para esto han tenido año y medio, y no han podido probarlo", reprochó.