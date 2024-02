“Una hora excepcional”: Sheinbaum se reúne con el Papa Francisco

Claudia Sheinbaum se expresó con detalle sobre la reunión que tuvo este 15 de febrero con el Papa Francisco, describiendo este encuentro como uno que jamás olvidará.

En la red social X (antes Twitter), Sheinbaum publicó dos fotografías y un mensaje en el que describió que durante una hora sostuvo un diálogo en el despacho privado en Santa Marta del máximo representante de la Iglesia Católica.

"Además de ser el máximo representante de la Iglesia católica, la religión de la gran mayoría de mi pueblo, tengo una profunda admiración por su pensamiento humanista. Me regaló grandes consejos de vida".

Quienes me han escuchado, saben que en muchos de mis discursos repito una frase del Papa Francisco que dice: “la única manera lícita de mirar de arriba a abajo a alguna persona es cuando le das la mano para levantarse”. Es una de las líneas más profundas y hermosas sobre la… pic.twitter.com/Tj2x9cRbGM

Sheinbaum lañadió en su escrito agradecimientos a Héctor y Mauricio Sulaimán, empresarios dedicados al deporte, así como a Adrián Pallarols, hijo del orfebre Juan Carlos Pallarols.

Esta reunión de Sheinbaum se da luego de que esta misma semana su contrincante electoral, la candidata de la oposición (PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez, también se reuniera con el Pontífice.

Gálvez aseguró que en su reunión del pasado martes el Papa le deseó suerte en su aspiración presidencial.

"Me deseó la mayor de las suertes" , confió en su cuenta de X (antes Twitter), donde acompañó tres fotografías al lado del Pontífice, una con su esposo, Rubén.