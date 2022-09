Anaya afirma que informe de AMLO fue “una sarta de mentiras”

Ricardo Anaya Cortés reapareció como cada lunes, en este caso para asegurar que el cuarto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador fue “una sarta de mentiras”.

A través de un video, que compartió en sus redes sociales, el panista recordó que López Obrador también afirmó que se estaban disminuyendo la desigualdad y la pobreza, lo cual aseguró, fue un engaño más.

"Según datos del Coneval, hay dos millones de personas más en pobreza extrema, es decir, con este gobierno dos millones de mexicanos más no tienen ni para comprar la canasta básica, los alimentos básicos para subsistir", indicó.

Anaya Cortés, señaló que una de las mentiras que resultan más ofensivas es la relativa a lo que el presidente llamó "estrategia básica", la de "abrazos no balazos".

Lo mismo sucede, aseveró, con la afirmación de que "La corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie".