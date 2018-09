Anaya no dará clases en la UNAM, se trató de fake news

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales emitió un comunicado en el que niega que haya una relación laboral o académica con el ex candidato presidencial; Anaya fue visto en las inmediaciones del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC).

De acuerdo con Milenio, este martes, el ex candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, visitó en instalaciones de la UNAM, donde conversó con algunos estudiantes y profesores de manera informal. Anaya fue captado tomando un refrigerio en las instalaciones del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), acompañado de Fernando Rodriguez Doval, quien fue su vocero durante la campaña.

Ante los rumores sobre la posibilidad de que el panista se sume como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Universidad Nacional Autónoma de México negó que tenga algún compromiso laboral o académico con Ricardo Anaya. A través de un comunicado la máxima casa de estudios informó que hasta el momento no existe ningún compromiso para incluir a Anaya en la plantilla docente de la Universidad.

“En relación con la noticia que circula en diversos medios de comunicación acerca de que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya impartirá clases en la FCPyS se informa que en esta institución no existe ninguna relación laboral académica con el señor Anaya y que, hasta este momento, no existe compromiso de incluirlo en la plantilla de profesores del siguiente semestre ni en licenciatura, ni es posgrado”.

Ricardo Anaya Cortés es un político y abogado mexicano, militante del Partido Acción Nacional. Fue candidato a la presidencia de México por la coalición Por México al Frente —integrada por el PAN, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano — para las elecciones federales de 2018.​