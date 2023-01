UNAM notifica a la SEP plagio de tesis de Yasmín Esquivel

La Universidad Autónoma de México (UNAM) notificó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el plagio de tesis que la Minstra Yasmín Esquivel hizo, se espera que se le retire el título.

Durante la entrega de apoyos a los damnificados del huracán “Agatha”, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández informó sobre este caso,

"Ya le notificaron, eso sí, a la Secretaría de Educación Pública… Ya lo están haciendo (el análisis), no sé si ya lo terminaron, pero ya lo están haciendo", dijo.

López Hernández se negó a opinar sobre si Yasmín Esquivel debe renunciar o no a su puesto de Ministra de la Suprema Corte.