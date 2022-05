La Unión Europea (UE) condenó los asesinatos de los periodistas Luis Enrique Ramírez Ramos, Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera, ocurridos en las últimas dos semanas en Sinaloa y Veracruz.

"Expresamos nuestras condolencias y nuestra profunda solidaridad con las familias y amigos de las víctimas. A la espera de que se confirme el vínculo entre los asesinatos y la labor periodística de las tres víctimas, los hechos ocurridos en menos de una semana reflejan una vez más el muy grave grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México", se lee en el texto. "Expresamos nuestra preocupación por la falta de resultados en muchas de las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinato de periodistas en México. Tomamos nota de las detenciones realizadas en relación con los asesinatos ocurridos en los primeros meses de 2022 y esperamos que los procedimientos judiciales en estos casos y otros permitan identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales", agregó.

La UE reiteró el llamado a las autoridades mexicanas federales y estatales para que desplieguen todos los esfuerzos posibles para proteger efectivamente a los periodistas en México y se lleven a cabo investigaciones expeditas y transparentes para identificar y juzgar a los responsables de las agresiones contra ellos para evitar la existencia de "zonas de silencio" en el país donde los periodistas no quieran trabajar por miedo.

"Ante el alarmante número de agresiones contra periodistas en el país, urgimos a todas las autoridades competentes a hacer uso de todos los medios a su alcance para generar entornos favorables para que las personas periodistas en México puedan ejercer su profesión libremente y sin amenazas, garantizar su protección y evitar que los asesinatos del Sr. Ramírez Ramos y de las Sras. Mollinedo Falconi y García Olivera queden en la impunidad", precisó.

⚠️ Declaración local de la Unión Europea, Noruega y Suiza, sobre los asesinatos de los periodistas Luis Enrique Ramírez Ramos, Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera

🔗 https://t.co/zhO0FcfLYc pic.twitter.com/i8FZQPoJqK — Unión Europea en México 🇪🇺🇲🇽 (@UEenMexico) May 12, 2022

AMLO llamó "borregos" a los eurodiputados

El presidente López Obrador redactó una carta en respuesta a los diputados europeos, quienes el pasado 10 de marzo aprobaron una resolución para pedir a México proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos.

El llamado a no seguir siendo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona de guerra, fue emitido en el hemiciclo de Estrasburgo, en donde los eurodiputados debatieron la situación y aprobaron una resolución de condena.

El 11 de marzo, la Presidencia de la República les pidió primero informarse para que no se "sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación".

Por medio de un comunicado, el gobierno mexicano exhortó al Parlamento Europeo a que para la próxima "se informen y lean bien" las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto, que "no olviden que ya no somos colonia de nadie" y dejen atrás su "manía injerencista disfrazada de buenas intenciones", pues no son "el gobierno mundial".

En el texto, la Presidencia de México aseguró que en México no se reprime a nadie y se "respeta" la libertad de expresión, y afirmó que el Estado mexicano no viola derechos humanos.

(Con información de El Universal)