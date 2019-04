Universidades de Morena siguen sin validez de la SEP

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis de las nueve universidades creadas por Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, carecen de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero serán reconocidas por el gobierno dentro del programa de las 100 universidades que se contemplan construir a lo largo del sexenio.

De acuerdo a Animal Político, tres de los planteles solicitaron su registro oficial ante la SEP, pero el registro les fue denegado. Otros tres planteles ni siquiera solicitaron el registro en tiempo y forma. Apenas tres de las nueve escuelas financiadas por el partido del presidente mexicano cuentan con el registro: una en Ciudad de México, una en Tabasco y otra en Campeche.

La creación de estas escuelas inició hace un par de años, en poblaciones específicamente gobernadas por Morena, que financió su apertura, tales como la capital mexicana, Oaxaca, Tabasco y la mencionada Campeche, como parte de un proyecto para que los jóvenes que no tuvieran acceso a las universidades públicas pudieran seguir estudiando, pero según la investigación, las escuelas que no fueron registradas oficialmente no cumplieron con requisitos básicos, como la infraestructura para cumplir con el plan de estudios.

Sin embargo, informó el sitio de noticias, estos planteles serán integrados al plan de las 100 escuelas de educación superior del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, el plan federal del gobierno del presidente López Obrador para construir escuelas a lo largo de país durante su sexenio (2018-2024) al frente del ejecutivo.

El programa de las 100 universidades se presentó en el segundo semestre del 2018, durante la transición entre el gobierno actual y el de Enrique Peña Nieto, con la idea de que, de acuerdo a la propuesta de campaña de López Obrador, no haya estudiantes rechazados una vez que alcancen el nivel de educación superior.

"Las cien universidades son para que los jóvenes puedan estudiar educación pública y gratuita, porque la educación no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo", declaró López Obrador en marzo.

"Además de que van a haber estas universidades para que no haya jóvenes rechazados, para que todos puedan estudiar, van a tener los jóvenes estudiantes de nivel superior una beca de dos mil 400 pesos mensuales para que terminen su escuela", adelantó el Presidente mexicano.

La encargada del programa de las 100 universidades, Raquel Sosa, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), había explicado en diciembre pasado que espera que el programa beneficie a unos 130 mil estudiantes, y previó que la mayoría pueda contar, además de las becas, con un sistema de comedores.

Pero el gobierno no ha dado ningún detalle ni ha informado sobre los inmuebles donde serán construidas las 100 nuevas universidades. Tampoco hay informaciones sobre el gasto que generará cada escuela. A pesar de ello, el gobierno de López Obrador ha confirmado que los recursos estarán disponibles y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la encargada de realizar los cálculos para que el proyecto sea viable.