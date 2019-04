Rompen convenio entre Banorte y Oxxo

Marlen Hernández/SIPSE

Agencia Reforma

MONTERREY, Nuevo León.- El convenio entre Grupo Financiero Banorte y Oxxo, para que las sucursales de la última actuaran como corresponsalías del banco venció en marzo pasado y no ha sido renovado, pero siguen negociando, apuntó José Marcos Ramírez Miguel, director general del Grupo.

Así, por el momento y al menos hasta nuevo aviso, los clientes de Banorte no podrán realizar depósitos, retiros de efectivo o pagos de créditos en las sucursales de Oxxo.

“Efectivamente dejamos de trabajar con Oxxo son programas anuales que se pueden renovar o no, y más que no renovarlos estamos en negociaciones con ellos, pero por lo pronto no se renovó", señaló el directivo.

“Estamos también haciendo balances de qué tanto pueden absorber las sucursales y qué tanto necesitamos a los corresponsales, es un ejercicio dinámico que hacemos todo el tiempo", añadió.

Al cierre del 2018 la red de corresponsalías de Grupo Financiero Banorte estaba compuesta por 28 mil 227 sucursales, integrada por las cadenas Telecomm, 7-Eleven, Tiendas Extra, Soriana, Grupo Control, NetPay, Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, Oxxo y La Comer.

Por su parte, a la misma fecha Oxxo contaba con 17 mil 839 tiendas, que representarían el 63 por ciento del total de las corresponsalías de Banorte.

"Oxxo era una de las corresponsalías fuertes, pero lo que puedo decir es que ya son varios meses en los que no están con nosotros y no nos ha afectado en nada en cuanto a las operaciones, porque esto es como el flujo del agua si tapas un agujero se abren otros", indicó el directivo.

Ramírez Miguel explicó que el programa de corresponsalía con Oxxo no era aceptable para ninguna de las dos partes, pero resaltó que aún siguen en pláticas y no descartó que puedan llegar a un acuerdo para renovar el convenio.