¿Quieres vender tu auto de una forma segura?

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Existen muchas maneras de vender un auto: podemos anunciarlo en medios tradicionales como la sección de clasificados en periódicos o revistas, o recurrir a sitios de clasificados en internet o redes sociales. También podemos recurrir a colocar el tradicional letrero en el medallón con la información básica del auto, como año y teléfono. En cualquiera de los casos, esperamos que un potencial comprador lo vea, esté interesado y tenga el dinero a la mano en ese momento.

Como puedes ver, es una combinación de factores que podría tardar tiempo en darse. De hecho, se estima que el tiempo promedio para concretar la venta de un auto por cuenta propia supera los 40 días. Para evitar esto, muchos recurren a empresas de compra inmediata, como podría ser la sección de autos usados de alguna agencia o lote.

En el caso de agencias o lotes, la limitante está en el mercado. La situación es similar: ellos deben esperar a que llegue un comprador para tu auto, a menos que ya lo tengan alineado previamente. En caso de que tengan que tener tu auto parado por tiempo indeterminado, lo más probable es que el negocio tome en cuenta esta contingencia y ofrezca una cantidad menor al valor real, considerando que tu auto se seguirá depreciando hasta que logren venderlo.

Entonces, ¿qué puede uno hacer? ¿Está todo perdido? Afortunadamente no. VendeTuAuto.com es una nueva startup mexicana que busca facilitar el proceso de venta de tu auto. La ventaja que tienen sobre otro tipo de negocios de compra inmediata es su amplia red de profesionales de compra-venta que pujarán, por medio de un sofisticado sistema de subastas, por tu auto. Esto hace que el mercado potencial para tu auto se amplíe sustancialmente, y puedan hacerte la mejor oferta posible, pues tendrán tu auto en su inventario mucho menos tiempo. Además, el sistema de subasta hace que tu auto vaya al mejor postor, y la empresa pueda ofrecerte una cantidad superior comparada con otros negocios sin comprador alineado.

Lo único que tienes que hacer es entrar a su sitio web e introducir la información de tu auto, como marca, modelo, versión y año. Inmediatamente recibirás una cotización inicial, que es el máximo valor de tu auto en el mercado en ese momento. Posteriormente podrás programar una cita de inspección en cualquiera de sus 35 puntos de compra en 10 ciudades del país, en donde revisarán la condición mecánica, física y administrativa de tu auto. Ajustarán la oferta final según reparaciones o trámites que haya que hacerle a tu auto y te pagarán por transferencia electrónica. De esta manera no pierdes tiempo ni dinero en hacer reparaciones costosas y te olvidas de ello.

¿Quieres vender tu auto de una forma práctica, confiable y, sobre todo, segura? Recomendamos acercarte a VendeTuAuto, pues es una empresa con respaldo internacional que cuenta con Garantía de Oferta Segura, lo que significa que no importa qué auto tengas ni en qué estado se encuentre, siempre y cuando no sea legalizado recibirás una oferta por él. Estará en ti aceptarla. ¿Lo mejor? Ninguna parte del proceso tiene costo para ti, así que no tienes nada que perder.