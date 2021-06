Verónica Juárez: ‘López- Gatell es un mercenario al servicio del presidente’

MÉXICO.- La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña arremetió contra Hugo López-Gatell, el actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de quien dijo no actuó como científico, sino como mercenario al servicio del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

López-Gatell el día de ayer, viernes 11 de junio, cuncluyó con el ciclo de conferencias nocturnas para informar el estatus de la pandemia de Covid-19.

En un comunicado, la legisladora acusó que la actuación del Dr. Hugo López Gatell al frente de las conferencias de prensa durante la pandemia quedará marcada por la manipulación, irresponsabilidad e insensibilidad.

"López-Gatell no actuó como científico, sino como mercenario al servicio del Presidente, que en lugar de atender las más elementales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y usar las experiencias de otros países para contener la pandemia; la utilizó como pretexto para desviar recursos -que deberían emplearse en el sector salud y compra de equipo y medicinas-, a sus megaproyectos inviables", señaló.

"No fue un ejercicio de transparencia sino una estrategia de desinformación y manipulación con fines políticos para ocultar el verdadero impacto de la crisis sanitaria previo a las elecciones", denunció.

La legisladora del sol azteca, Verónica Juárez aseguró que el subsecretario fue cómplice al no respaldar el uso de cubrebocas y ocultar cifras reales.

"Y de manera irresponsable Gatell fue cómplice de estas decisiones al no respaldar el uso del cubrebocas, ocultar las cifras reales de contagios y decesos, sumarse a las descalificaciones contra quienes advertían que la política de salud no era correcta y no tener el valor de decirle a López Obrador que se estaba equivocando", precisó la Diputada Federal por Jalisco.